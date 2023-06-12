الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل تعليم مطروح يشدد على تطبيق القرارات الوزارية لمواجهة محاولات الغش

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

ترأس عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي في يومها الأول وذلك للمتابعة الفورية والمستمرة لمسار العملية الامتحانية حيث أدي 2662 طالبا الامتحان في مادة التربية الدينية فترة أولي لمدة ساعة ونصف ومادة التربية الوطنية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف في 13 لجنة امتحانية  بحضور أعضاء الغرفة المكونة من إسماعيل جاتو وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وممثل المستشار العسكري وممثل مديرية أمن مطروح وأعضاء اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن هناك تنسيق متواصل بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح واللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية برئاسة إسماعيل جاتو لمتابعة سير الامتحانات وتذليل كافة العقبات مشددا على تطبيق القرارات الوزارية الخاصة الامتحان ومواجهة أي محاولات الغش وتوافر كافة الإجراءات الاحترازية.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع لحظة بلحظة مسار العملية الامتحانية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائنا الطلاب مضيفاً أن كل أجهزة الدولة يتم التنسيق فيما بينها لتحقيق عملية امتحانية يسودها الالتزام والانضباط في سبيل الوصول بها إلى بر الأمان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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أعضاء اللجنة الخاصة بإمتحانات الشهادة الثانوية العامة الشهادة الثانوية المستشار العسكري تعليم مطروح

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