محافظ الإسكندرية: حريصون على توفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب الامتحانات

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، وعدم وجود أي عقبات تواجه سير امتحانات الثانوية العامة 2023/2022.

وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

وأضاف أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد على اتباع جميع التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

وأكد المحافظ على قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظًا على سلامتهم. وكذلك توزيع المخصصات الطبية التي خصصتها الوزارة يوميًا على الطلاب والمعلمين.

وأضاف أنه تم توفير ممرات مغطاة أمام مقار اللجان، وتوفير بوابات التعقيم، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، فضلًا عن تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية، والتنبيه على مراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 56579 طالبًا منهم 23056 للشعبة الأدبية، و21444 للشعبة العلمية، و9845 للرياضيات، و2234 دوليًا يؤدون امتحاناتهم أمام 148 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني، ومن المقرر أن تنتهي في 15/ 7/ 2023.

وأضاف أنه تم تجهيز 32 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كل مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان.