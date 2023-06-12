استقبال حافل لبعثة الأهلي بمطار القاهرة (صور)

وسط احتفالية خاصة استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قادمة من كازابلانكا بالمغرب، وذلك عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة الأهلي من خلال صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، بعد وصولها قادمة على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم 3101، وسط تسهيلات خاصة لإنهاء إجراءاتهم وخروجهم من المطار.

كما حرصت بعثة المنتخب المصري على استقبال لاعبي الأهلي بينهم محمد صلاح وتريزيجيه الذين تواجدوا في نفس الوقت عودة بعثة الأهلي من المغرب بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا، وحصد اللقب الحادي عشر في تاريخه، حيث تقدمت البعثة حاملة كأس البطولة، بعد أن استقبلت الحافلة المخصصة لاستقبال البعثة.

كما شهد محيط المطار، حضور لافت لعدد من الجماهير، التي كانت في استقبال البعثة، وحرصت على التقاط صور تذكارية مع أفراد البعثة وتحديدا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي استقبله الجماهير بهتاف خاص.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1 بملعبه في مباراة الإياب، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وخلال لقاء الإياب تقدم الوداد بهدف عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 27، قبل أن يقتنص محمد عبد المنعم هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 78، ليحسم بهذا التعادل تتويج الأهلي بلقب البطولة الإفريقية.

وقررت الإدارة الفنية منح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي راحة سلبية لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم وحتى الأحد المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري، وذلك عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ الفريق.

ومنح مارسيل كولر، المدير الفني، الفريق راحة من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية