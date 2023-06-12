الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يعلن موعد وصول "بلحاج" وانتظامه فى التدريبات الجماعية

أحمد بلحاج لاعب نادي
أحمد بلحاج لاعب نادي الزمالك

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد وصول المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق إلى القاهرة.

وأكد الجهاز الإداري أن أحمد بلحاج سيصل إلى القاهرة اليوم الإثنين قادمًا من إسبانيا بعد قضاء فترة الراحة مع أسرته هناك.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، منح أحمد بلحاج راحة لمدة يومين إضافيين، بخلاف فترة الراحة التي منحها لجميع اللاعبين، حتى يتمكن من قضاء وقت أطول مع أسرته في إسبانيا.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي غدًا الثلاثاء استعدادًا للفترة المقبلة.

فقرة خططية للاعبين على هامش التدريبات الجماعية

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الصباحي اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وركز الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع اللاعبين على ضروة تنفيذ الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في جزء من الملعب شارك فيها جميع اللاعبين، وتم خلالها تطبيق الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص أوسوريو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام، على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

أحمد بلحاج التدريبات الجماعية الجهاز الإداري كارلوس أوسوريو مدحت عبد الهادى مباراة فاركو

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

أول صورة لمراقب الثانوية العامة المتوفى فى الأقصر

"ملوك إفريقيا".. ماذا قالت الصحف المغربية عن تتويج الأهلى بدورى الأبطال؟

اقتصادية قناة السويس: نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد

صلاح ولاعبو المنتخب يهنئون الأهلى بالتتويج الإفريقى داخل المطار (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات