الزمالك يعلن موعد وصول "بلحاج" وانتظامه فى التدريبات الجماعية

كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موعد وصول المغربي أحمد بلحاج لاعب الفريق إلى القاهرة.

وأكد الجهاز الإداري أن أحمد بلحاج سيصل إلى القاهرة اليوم الإثنين قادمًا من إسبانيا بعد قضاء فترة الراحة مع أسرته هناك.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، منح أحمد بلحاج راحة لمدة يومين إضافيين، بخلاف فترة الراحة التي منحها لجميع اللاعبين، حتى يتمكن من قضاء وقت أطول مع أسرته في إسبانيا.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي غدًا الثلاثاء استعدادًا للفترة المقبلة.

فقرة خططية للاعبين على هامش التدريبات الجماعية

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الصباحي اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وركز الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع اللاعبين على ضروة تنفيذ الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في جزء من الملعب شارك فيها جميع اللاعبين، وتم خلالها تطبيق الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وحرص أوسوريو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام، على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.