تخصيص 43 سيارة إسعاف للتواجد بمحيط لجان الثانوية العامة في الفيوم

قال الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إنه تواجدت 43 سيارة إسعاف بمحيط اللجان خاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، موزعة على 7 إدارات تعليمية، بمراكز ومدن المحافظة، لتأمين ماراثون الامتحانات الذي انطلق صباح اليوم الاثنين، ومتابعة الطلاب في حالة حدوث أي طارئ.

وقال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إنه تم تخصيص سيارة إسعاف لكل لجنة امتحانات بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة ، لمتابعة الطلاب فى حدوث أي حالات طارئة، وسرعة التعامل مع أية حالات مرضية، لافتاً إلى أن كل سيارة إسعاف تحتوى على التجهيزات الخاصة بها للمساعدة فى سرعة تقديم الإسعافات الأولية.

- تشكيل غرفة عمليات رئيسية في مديرية الصحة بالفيوم لمتابعة عمل سيارات الإسعاف

وأكد الدكتور حاتم جمال، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية ومقرها مديرية الصحة بالفيوم ، لمتابعة عمل سيارات الإسعاف، ويوجد بها "7" خطوط على رقم "123"، فضلاً عن وجود خط اتصال مباشر استراتيجى تنسيقى بين الإسعاف، وبين غرفة عمليات ، خلال امتحانات الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022- 2023 بلغ 19492 طالب وطالبة موزعين بواقع 5522 للقسم الأدبي، و13508 بالقسم العلمي، إضافة إلى 462 طالب وطالبة "منازل"، كما تم تجهيز 17 استراحة لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة، منها 9 استراحات للرجال و8 استراحات للسيدات.

وأدى اليوم الاثنين، الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023، للمواد غير المضافة للمجموع وهما مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الأولى كان من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف، وأدوا في اللجنة الثانية مادة التربية الوطنية من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشرة والنصف، كما يؤدى الطلاب غدًا الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد المضافة للمجموع بدءا من يوم الأحد 18 يونيو الجاري.