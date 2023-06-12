الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بحيازة كمية من سجائر الماريجوانا بمطار القاهرة

الماريجوانا
الماريجوانا

قررت نيابة النزهة، اليوم الإثنين، حبس متهم ضبط بحوزته على سجائر ماريجوانا في حقائبه بمطار القاهرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت باستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت قد تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب يهرب سجائر ماريجوانا في حقائبه.

وكانت بداية الواقعة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته خمس عبوات بها سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر و20 قطعة حلوي مخلوطة بنفس المخدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اتخاذ الإجراءات استكمال التحريات الإجراءات القانونية اللازمة الإماراتية التحقيقات الخطوط الإماراتية القاهرة الدولي

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