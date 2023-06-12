الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلمة ومسيحية.. تضرع ودعاء أمام لجنة امتحانات ثانوية عامة فى سوهاج (صورة)

صورة من الحادث
صورة من الحادث

أمام مدرسة الشيماء الثانوية بمحافظة سوهاج ورغم حرارة الشمس الحارقة جلست سيدة مسلمة وأخرى مسيحية أمام اللجنة للدعم الأبناء والدعاء لهم.

والتقطت عدسة "الدستور" الصورة في أثناء قراءة الأم المسلمة آيات الذكر الحكيم على تطبيق إلكتروني بهاتفها المحمول، فين حين كانت السيدة الأخرى ترتل بعض الترانيم المسيحية.

وفي السياق ذاته، قال عادل محمود، ولي أمر، إن هاتين السيدتين من جيرانه وتربطهما علاقة وطيدة لكن عندما بدأت الامتحانات انزوت كل منهما إلى ركن تتضرع فيه إلى الله ليوفق أبناءهما.

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بسوهاج بلغ 29 ألفا و400 طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة سوهاج ضِمن امتحانات نهاية العام، للعام الدراسي 2023، التي تستمر حتى 12 من شهر يوليو المقبل، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هي نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا سيدخل الدور الثاني.

محافظة سوهاج حرارة الشمس امتحانات الثانوية العامة مدرسة الشيماء بمحافظة سوهاج

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