الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران إيبارشية سوهاج يرسم 12 كاهنًا جديدًا

كنيسة
كنيسة

شهدت إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة اليوم إضافة رعوية كبرى بسيامة ١٢ كاهن جديد للخدمة بمدينة سوهاج وقرى مركزي المنشاة والمراغة.

وصلى نيافة الأنبا باخوم مطران الإيبارشية القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بسوهاج (مقر المطرانية) بينما تولى خدمة القداس، نيافة الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة بمشاركة صاحبي النيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، و مجمع كهنة إيبارشية سوهاج والايبارشيات المجاورة، وخورس الشمامسة، بينما امتلأت الكنيسة وشعب الإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الكهنة الاثني عشر الجدد، وهم:
الشماس شريف سمير كاهنًا على مذابح كنائس مدينة سوهاج، باسم القس كاراس.

الشماس إلهامي فوزي كاهنًا على مذابح كنائس مدينة سوهاج، باسم القس أنتوني.

الشماس مينا طلعت كاهنًا على قرى الإيبارشية باسم القس أثناسيوس.

الشماس مينا بشاي كاهنًا على قرى الإيبارشية باسم القس رافائيل.

الشماس مينا إسحق كاهنًا على كنائس قرى المراغة باسم القس مكاريوس.

الشماس أكرم ناجي كاهنًا على قرى الإيبارشية باسم القس فيلوثاؤس.

الشماس مينا مراد كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشيخ علام باسم القس مينا.

الشماس كيرلس عزمي كاهنًا على مذابح كنائس مدينة سوهاج، باسم القس زوسيما.

الشماس إرميا ماهر كاهنًا على كنيسة الشهيد مار مينا ببندار الكرمانيه (التلول) باسم القس مارتيروس.

الشماس مينا ميخائيل كاهنًا على  كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشيخ علام، باسم القس كيرلس.

الشماس تادرس ناصر كاهنًا على مذابح كنائس مدينة سوهاج، باسم القس تادرس.

الشماس باسم ماهر كاهنًا على كنيستي السيدة العذراء، والشهيد مارجرجس بقرية البخايتة باسم القس بيشوي.

وتوجه الكهنة الجدد إلى دير السيدة العذراء بجبل أخميم، لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.

الانبا شنودة رئيس المتوحدين الأنبا بساده مطران أخميم وساقلتة الأنبا بساده مطران إخميم و الأنبا اولوجيوس الانبا بسادة مطران اخميم الأنبا باخوم الإيبارشيات الان الانبا شنودة

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