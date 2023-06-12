تطوير 13 ميدان بالمنوفية لإعادة الرونق الحضاري

أكد محافظ المنوفية أنه تم وضع خطه من خلالها تم تطوير ورفع كفاءة الميادين العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على القيمة الجمالية ولإعادة الميادين إلى رونقها وذلك بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة .

فقد تم إعداد تصميمات حديثة للميادين بمدن المحافظة من خلال الموارد الذاتية للمحافظة والمشاركة المجتمعية ، ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها تطوير ورفع كفاءة (13) ميدان وهم ( ميدان أنور السادات ، ميدان تحيا مصر ،ميدان الزهور ، ميدان السلام ، ميدان 30 يونيو بحي شرق ، ميدان التعمير ، ميدان شرف ، ميدان شارع عاطف السادات ، ميدان الإسعاف ، ميدان سليمان متولى ، تطوير كوبرى عمر أفندي ، تطوير كورنيش شبين الكوم ، تطوير كورنيش بركة السبع ).

( فى مجال الحدائق العامة بلغت الاستثمارات (24) مليون جنيه )

وفيما يخص إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة ، فقد تم تعميم فكرة إنشاء الحدائق بكافة مدن المحافظة وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وإعداد التصميمات الحضارية بقيمة استثمارات بلغت (24) مليون جنيه ، وقامت محافظة المنوفية بإنشاء عدد (13) حديقة نموذجية على مستوى المحافظة وهم " (3) شبين الكوم ، و(3) حدائق بأشمون ، و(3) بتلا، و(4) حدائق بمنوف وقويسنا والباجور والشهداء )، بالإضافة إلى زراعة (6 ألاف و700) شجرة زينة ومثمر ضمن المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة ) .

ومن أهم المشروعات الجاهزة للإفتتاح بالعيد القومى:-

1- إنشاء وتطوير حديقة الباجور بمركز الباجور .

2- إنشاء وتطوير كورنيش الباجور بمركز الباجور.

3- إنشاء وتطوير كورنيش بركة السبع بمركز بركة السبع .

4- إنشاء كوبرى مشاة يربط بين قرية بي العرب و قرية ابو سنيطة بمركز الباجور .

5- تطوير ممشى البطحة القبلية بمدينة منوف.

6- تطوير ممشى البطحة البحرية بمدينة منوف.

7- تطوير الحديقة الدولية بركة السبع غرب ببركة السبع .

8- ممشى بركة السبع غرب ببركة السبع.

9- تطوير حديقة بشاير الخير بشارع عاطف السادات بحى غرب شبين الكوم .

( الأسواق الحضارية بقيمة استثمارات (15) مليون جنيه )

انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الأسواق الرسمية و العشوائية وإنشاء أسواق حديثة متطورة بديلة عن الأسواق العشوائية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، فقد تبنى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رؤية متكاملة لتطوير الأسواق العشوائية بالمحافظة وتحويلها إلى أسواق نموذجية وتخصيص الاعتمادات اللازمة لها من الخطة الاستثمارية بقيمة (15) مليون جنية ، وأشار المحافظ إلى أنه تم إنشاء (5) أسوق حضارية بمراكز ( شبين الكوم ، منوف ، تلا ، الشهداء ، الباجور ) .

( المواقف النموذجية بجملة استثمارات (20) مليون جنيه )

واستكمالا للخطط التنموية التي تشهدها محافظة المنوفية بشتى المجالات ، فقد وضع محافظ المنوفية نصب عينيه خطة محكمة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف الرسمية والعشوائية لتعظيم مواردها الذاتية والاستثمار فيها بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها وأشار محافظ المنوفية إلى أنه قد تم البدء في تطوير المواقف بكافة مدن المحافظة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لها من الخطة الاستثمارية بقيمة استثمارات بلغت (20) مليون جنيه ، وتم إنشاء (4) مواقف نموذجية بمراكز ( منوف وتلا والشهداء وأشمون ) وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى 2023.

(وفيما يخص وحدة التدخل السريع ) بجملة استثمارات (50) مليون جنيه

أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم إنشاء وحدة التدخل السريع بالمحافظة خلال عام (2020) ، كوحدة مركزية للدفع الفوري بمعداتها لرفع تراكمات المخلفات البلدية بمراكز المحافظة والقيام بحملات دورية لدعم الحملات الميكانيكية بالوحدات ، بالإضافة إلى رفع مخلفات الهدم والبناء بالشوارع الرئيسية والفرعية ، علاوة على القيام بأعمال الكنس الآلي للشوارع الرئيسية بالمدن ، وتضم الوحدة (15) معدة تتنوع ما بين (4) لودر مفصلى كبير ، (2) لودر زاحف ، سيارة مكنسية ، (3) سيارة قلاب 20 طن ، سيارة قلاب 30 طن ، وكذا (3) سيارة قلاب 50 طن ، وحفار .

( وفيما يخص نقل تراكمات المخلفات ) بجملة استثمارات (205) مليون جنيه

أوضح محافظ المنوفية أنه تم رفع أكثر من 2مليون و 400 ألف طن تراكمات المخلفات بعدد (8) مقالب عمومية بالمحافظة بإجمالي استثمارات بلغت (243) مليون جنيه ، بالإضافة إلى الجهود اليومية لرفع مخلفات الهدم والبناء بالشوارع الرئيسية والتي بلغت أكثر من (1،700)مليون طن باستخدام معدات وحدة التدخل السريع ومعدات الوحدات المحلية .

وفيما يخص منشآت إدارة المخلفات الصلبة بجملة استثمارات (434) مليون جنيه

فقد حرصت محافظة المنوفية على إنشاء (2) مصانع لتدوير القمامة وهم مصنع تدوير المخلفات بشبين الكوم بتكلفة (150) مليون جنيه ومصنع تدوير المخلفات بقويسنا بتكلفة (165) مليون جنيه ، بالإضافة إلى إنشاء محطة وسيطة ثابتة بمركز تلا بتكلفة (35) مليون جنيه ، و(2) خلية مدفن صحى بتكلفة (46) مليون جنيه ، (6) محطات وسيطة متحركة بتكلفة (72) مليون جنيه .

كما حرصت المحافظة على إدماج القطاع الخاص والجمعيات الأهلية فى إدارة المخلفات البلدية من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لجمع ونقل المخلفات البلدية ، حيث تم توقيع عقد تقديم وتلقي خدمات الجمع المنزلى والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء شرق وغرب مدينة شبين الكوم، وذلك بهدف جمع ونقل المخلفات البلدية من المنبع بالمناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمباني الحكومية ، وتقديم خدمة النظافة وكنس وغسيل وتجريد الشوارع والمرافق العامة .

مما ساهم في إحداث نقلة نوعية بقطاع النظافة بشوارع العاصمة ويعد نقطة انطلاق لبيئة أفضل على أرض المنوفية، ويعد هذا البروتوكول مرحلة أولى لتطبيق منظومة الجمع المنزلى وسيتم تعميمه في كافة مراكز ومدن المحافظة ، كما تم رفع تراكمات ومخلفات الهدم والبناء على جسور الترع ومداخل القرى بنطاق المحافظة.

المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة )

كما تم زراعة 225 ألف شجرة بالميادين والشوارع الرئيسية والفرعية والمصالح الحكومية بالمراكز والمدن والقرى والتي تتم في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( 100 مليون شجرة) لزيادة المساحات الخضراء بجميع محافظات الجمهورية لمواجهة التغيرات المناخية وإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا.

أوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم زراعة 225 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والمنشآت الحكومية بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة ، وتم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ خطة العمل وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان تحقيق المستهدف من المبادرة.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن المبادرة الرئاسية ستساهم وبشكل ملحوظ في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وامتصاص الملوثات والأدخنة ، فضلا عن مضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لتحسين الصحة العامة للمواطنين .