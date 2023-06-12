الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظ بني سويف يتابع أول أيام امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة 2022/2023، التي بدأت اليوم بالمواد التي لا تضاف للمجموع ولكن تعتبر مواد نجاح ورسوب، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية باللغة العربية الأحد المقبل، وتختتم 13يوليو المقبل، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 19 ألف و300 طالباً وطالبة "نظامي/خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده غرفة العمليات بمقر مديرية التربية والتعليم وتواصله مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، بحضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، ومحمد رمضان مدير التعليم العام ، الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤن التنفيذية.

واطمأن محافظ بني سويف على فتح اللجان واستقرارها وإجراءات التأمين الخاصة بها، وتوافر المناخ الملائم للطلاب والملاحظين والاطمئنان على بدء الامتحان في الموعد المحدد، دون أي عقبات، حيث يؤدي اليوم الطلاب الامتحان في مادتي "التربية الدينية والتربية الوطنية" وتستكمل غداً بمادتي "الاقتصاد والإحصاء.

وأكد محافظ بني سويف، وجود تنسيق واتصال دائم بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بإدارات التعليم، للوقوف على أية معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات، منوها عن تكليفاته السابقة لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة،والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء بمحيط لجان الامتحانات.

 

محافظ بني سويف امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة متحانات المواد الأساسية محافظ بني سويف ع بديوان عام المحافظة الإجراءات والخطوات جميع سبل الراحة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

أول صورة لمراقب الثانوية العامة المتوفى فى الأقصر

اقتصادية قناة السويس: نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد

"ملوك إفريقيا".. ماذا قالت الصحف المغربية عن تتويج الأهلى بدورى الأبطال؟

صلاح ولاعبو المنتخب يهنئون الأهلى بالتتويج الإفريقى داخل المطار (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات