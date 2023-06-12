محافظ بني سويف يتابع أول أيام امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية (صور)

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة 2022/2023، التي بدأت اليوم بالمواد التي لا تضاف للمجموع ولكن تعتبر مواد نجاح ورسوب، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية باللغة العربية الأحد المقبل، وتختتم 13يوليو المقبل، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 19 ألف و300 طالباً وطالبة "نظامي/خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده غرفة العمليات بمقر مديرية التربية والتعليم وتواصله مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، بحضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، ومحمد رمضان مدير التعليم العام ، الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤن التنفيذية.

واطمأن محافظ بني سويف على فتح اللجان واستقرارها وإجراءات التأمين الخاصة بها، وتوافر المناخ الملائم للطلاب والملاحظين والاطمئنان على بدء الامتحان في الموعد المحدد، دون أي عقبات، حيث يؤدي اليوم الطلاب الامتحان في مادتي "التربية الدينية والتربية الوطنية" وتستكمل غداً بمادتي "الاقتصاد والإحصاء.

وأكد محافظ بني سويف، وجود تنسيق واتصال دائم بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بإدارات التعليم، للوقوف على أية معوقات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات، منوها عن تكليفاته السابقة لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة،والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء بمحيط لجان الامتحانات.