سحرت إنديانا جونز.. مصر وجهة لعاشقي المغامرة والرحلات السياحية

أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن إنديانا جونز كان مصدر إلهام للمسافرين العالميين والباحثين في الحياة الواقعية منذ ظهور فيلم "Raiders of the Lost Ark" عام 1981 على الشاشة الفضية، فالعالم جميعا يعرف مغامراته في مصر، حتى أصبحت أرض الفراعنة من أشهر الوجهات السياحية لمحبي المغامرات والتاريخ.

ويقول عالم المصريات رامي روماني: "نشأ الجميع في مصر، وكان يعرف إنديانا جونز، فبعض الأفلام متأصلة في الثقافة المصرية.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أنه خلال 42 عامًا منذ أن وضع الامتياز علم الآثار لأول مرة على قمة روح العصر العام، استفادت العديد من المواقع المحيرة للعقل التي تم تصويرها في أفلامها من لحظتها في دائرة الضوء.

وأفادت المجلة، بأنه من أطلال الصحراء القديمة في الشرق الأوسط إلى الأحجار المرصعة بالأدغال في جنوب شرق آسيا، نشأت صناعة كاملة - على الأقل جزئيًا - بفضل أجيال من المسافرين المستوحاة من عالم المبدع جورج لوكاس.

القاهرة الصاخبة وجهة عاشقي المغامرة

وأكدت المجلة الأمريكية، أن شوارع القاهرة الصاخبة والعالم الخفي تحت رمال هضبة الجيزة تعد مقدمات مبكرة لامتياز الفيلم.

وتابعت أن كلاهما لعب دور البطولة في "Raiders of the Lost Ark" وكلاهما أصبحا قطعتين مميزتين من السلسلة، وعلى الرغم من أن الكثير من تصوير فيلم "Raiders" قد تم في تونس، إلا أن مصر تظل عالماً متأصلاً بقوة مع إنديانا جونز.

ويقول روماني إن تأثير إندي على علم المصريات إيجابي، مضيفا "كلما زاد الوعي، كان ذلك أفضل، ففي رأيي أن التاريخ والآثار المصرية القديمة لا تخص المصريين فقط، إنها ملك للبشرية ، وكلما زاد عدد المهووسين بها تصب المزيد من الرعاية للدعم التراثي لها من جميع أنحاء العالم".

يغرق برنامج Uniworld السياحي المسافرين إلى مصر بجولة تتجاوز القاهرة وهضبة الأهرامات المجاورة، حيث تبدأ رحلة روائع مصر ورحلة النيل لمدة 12 يومًا وتنتهي في القاهرة.

يأخذ الزوار إلى الجنوب إلى أسوان، بعد الأطلال الشاهقة لمعبد الكرنك ومعبد الأقصر الغامض، يتم تضمين رحلة ضرورية لزيارة الهرم الأكبر في الجيزة وأبو الهول.