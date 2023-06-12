الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

اليوم العالمي لمكافحة
اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال

يتم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال سنويًا في 12 يونيو من كل عام، ويهدف إلى أن يكون بمثابة حافز للحركة العالمية المتزايدة ضد عمالة الأطفال، حيث تعتقد الأمم المتحدة أنه يمكن القضاء على عمالة الأطفال في العالم إذا ركز الناس والحكومات على السبب الجذري وفهموا العدالة الاجتماعية وعمالة الأطفال.

يدعو اليوم إلى تنشيط العمل الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما في ظل التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية والتصديق العالمي على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للسن، وقالت منظمة الأمم المتحدة إن عمالة الأطفال التي تحققت في عام 2020 ستوفر لجميع الأطفال الحماية القانونية ضد جميع أشكال.

أما موضوع اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال هو "العدالة الاجتماعية للجميع"، حيث تم تأكيد الصلة بين العدالة الاجتماعية وعمل الأطفال.

اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال 2023 التاريخ والأهمية:
سنحتفل هذا العام باليوم العالمي الحادي والعشرين لمناهضة عمالة الأطفال، يعود أصل هذا اليوم إلى عام 2000 منذ ما يقرب من عقدين كان هناك تقدم مطرد في الحد من عمالة الأطفال، ومع ذلك فإن النزاعات والأزمات ووباء COVID-19 أغرقت المزيد من الأسر في براثن الفقر وأجبرت ملايين الأطفال على عمالة الأطفال.

اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال هو تذكير بأن ممارسات عمالة الأطفال مشكلة خطيرة ومن الضروري معالجة هذه القضية، تحرم عمالة الأطفال الأطفال من براءتهم وحقوقهم وطفولتهم الطبيعية حيث يُجبرون على العمل في ظروف قاسية وغالبًا ما يتعرضون للصدمات، من المهم دعم ومراعاة هذا اليوم لتضخيم رسالة القضاء على هذه الممارسة اللاإنسانية.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن ما يقرب من 160 مليون طفل في جميع أنحاء العالم متورطون في عمالة الأطفال، والتي تمثل 1 من كل 10 أطفال.

من عام 2000 إلى عام 2020 انخفضت عمالة الأطفال بمقدار 85.5 مليون وانخفضت من 16 في المائة إلى 9.6 في المائة.

يتلقى 26.4 في المائة فقط من الأطفال في جميع أنحاء العالم مزايا نقدية للحماية الاجتماعية، وعلى الصعيد العالمي يتم إنفاق 1.1 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية للأطفال و 0.4 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للأطفال في أفريقيا.

بدون استراتيجيات التخفيف يمكن أن تزيد عمالة الأطفال بمقدار 8.9 مليون بحلول نهاية عام ٢٠٢٣.

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