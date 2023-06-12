الرئيس الاقليمي للأولمبياد الخاص: العالم على موعد مع أكبر حدث رياضي للمعاقين فكريا

قبل أيام من انطلاق الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشر للأولمبياد الخاص ومع بدء وصول دول العالم والتي بلغت 190 دولة من بينهم مصر للانضمام إلى ما يعرف ببرنامج استضافة المدن ، ومع حرص المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التواصل مع رؤساء برامج المنطقة ورؤساء الوفود المشاركة من أجل الاطمئنان على كافة الاستعدادات والترتيبات والجاهزية وقبل الانطلاق الرسمي للألعاب والتي تبدأ رسميا بحفل الافتتاح مساء يوم 17 يونيو ،مؤكدا بأن العالم يترقب انطلاق أكبر حدث رياضي أولمبي للمعاقين فكريا من حيث أعداد المشاركين وعدد الدول وعدد الرياضات إضافة إلى الأحداث المصاحبة للألعاب من مؤتمرات دولية للاعبين القادة وللشباب والمدراس والبرامج الصحية ، وأن تلك الالعاب تجذب اليها مع كل دورة تقام كل اربع سنوات اليها الانظار من مختلف دول العالم ، لما تلعبه من دور هام نحو الدمج وقبول الاخر وتفجير الطاقات الرياضة لدى اللاعبين الذين يقضون اجمل أوقاتهم مع رفاق لهم وهى فرصة رائعة لعقد الصدقات وتبادل الخبرات .

فيما بدأت الدول إلى الوصول والتوافد الى ألمانيا وأخذ طريقها الى المدن الألمانية لانطلاق برنامج استضافة المدن والذى يسبق الانطلاق الرسمي للألعاب ،حيث تستضيف اكثر من 200 مدينة المانية وفود الدول المشاركة ، وخلال تلك الأيام يتم خلالها تحفيز السكان المحليين على استضافة الوفود المشاركة في الألعاب وتوفير الإقامة للرياضيين والمدربين القادمين من جميع أنحاء العالم في الفنادق المحلية، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الأحداث الترفيهية والرياضية للضيوف، خلال برنامج المدينة المضيفة سيفتح السكان المحليون أبوابهم وقلوبهم للوفود يسبق انطلاق الالعاب بشكل رسمي بأربعة أيام.

وسوف يشهد برنامج المدينة المضيفة في أكثر من 200 مدينة والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء ألمانيا ،و ان الوفود ستصل في المطار المتفق عليه وسيتم نقلهم إلى المدن المضيفة برفقة مساعد اتصال بالوفد. و سوف يعد المضيفون جداول زمنيا للفعاليات والأنشطة وسيقمون بتوفير الفرصة للوفود المشاركة لتجربة الضيافة الألمانية ، وان رئيس الوفد سوف يعمل مقدما مع ممثلي المدينة المضيفة للاتفاق على الجدول الزمني. ووضع ترتيبات لفرص التدريب المتاحة إن أمكن .

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