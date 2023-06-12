وكيل تعليم مطروح يهنئ الطالبة شهد هاني مصطفى لحصولها على المركز الأول في "أجمل قطعة فنية"

قدم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، التهنئة إلى الطالبة شهد هاني مصطفى بمدرسة زاهر جلال ١ الإعدادية بنات، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أجمل قطعة فنية للاحتفال بشهر رمضان المبارك، ضمن مسابقات أنشطة مادة الاقتصاد المنزلي. وأعرب عن تمنياته لها ولطلاب المحافظة بدوام التوفيق وتحقيق المزيد من التفوق لرفع اسم المحافظة عاليًا بمختلف المسابقات التي تنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الطالبة حققت المركز الأول لتميز العمل الفني الذي قامت بتصميمه، وهو عبارة عن تابلوه "رمضان كريم"، وحققت المركز الأول جمهوريًا ضمن أجمل القطع الفنية للاحتفال بشهر رمضان.



كما قدّم شحاته الشكر والتقدير لمنال عصفور، موجهة عامّة للمادة والموجهات ولمعلّمات مدرسة زاهر جلال ١، كذلك لإدارة المدرسة تقديرًا لذلك الإنجاز وعرفانًا بالجهد والإخلاص والتفاني في العمل وتحقيق المستوى المتقدّم المتميّز لطالبات تعليم مطروح في الاقتصاد المنزلي.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن تفوّق الطلاب والحصول على المراكز المتقدّمة في تلك المسابقات على مستوى الجمهورية يعدّ استمرارًا لسلسلة الإنجازات التي حقّقها تعليم مطروح في كافة الأنشطة التربوية والطلابية بالمسابقات المركزية على مستوى الجمهورية.

وأهدى وكيل تعليم مطروح إنجاز الطالبات في مسابقات الاقتصاد المنزلي إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لدعمه المستمر للمنظومة التربوية وحرصه الدائم على تحقيق التميّز العلمي والتفعيل النموذجي للأنشطة التربوية.