الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يهنئ الطالبة شهد هاني مصطفى لحصولها على المركز الأول في "أجمل قطعة فنية"

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قدم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، التهنئة إلى الطالبة شهد هاني مصطفى بمدرسة زاهر جلال ١ الإعدادية بنات، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أجمل قطعة فنية للاحتفال بشهر رمضان المبارك، ضمن مسابقات أنشطة مادة الاقتصاد المنزلي. وأعرب عن تمنياته لها ولطلاب المحافظة بدوام التوفيق وتحقيق المزيد من التفوق لرفع اسم المحافظة عاليًا بمختلف المسابقات التي تنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن الطالبة حققت المركز الأول لتميز العمل الفني الذي قامت بتصميمه، وهو عبارة عن تابلوه "رمضان كريم"، وحققت المركز الأول جمهوريًا ضمن أجمل القطع الفنية للاحتفال بشهر رمضان.


كما قدّم شحاته الشكر والتقدير لمنال عصفور، موجهة عامّة للمادة والموجهات ولمعلّمات مدرسة زاهر جلال ١، كذلك لإدارة المدرسة تقديرًا لذلك الإنجاز وعرفانًا بالجهد والإخلاص والتفاني في العمل وتحقيق المستوى المتقدّم المتميّز لطالبات تعليم مطروح في الاقتصاد المنزلي.

وأكد وكيل تعليم مطروح أن تفوّق الطلاب والحصول على المراكز المتقدّمة في تلك المسابقات على مستوى الجمهورية يعدّ استمرارًا لسلسلة الإنجازات التي حقّقها تعليم مطروح في كافة الأنشطة التربوية والطلابية بالمسابقات المركزية على مستوى الجمهورية.

وأهدى وكيل تعليم مطروح إنجاز الطالبات في مسابقات الاقتصاد المنزلي إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لدعمه المستمر للمنظومة التربوية وحرصه الدائم على تحقيق التميّز العلمي والتفعيل النموذجي للأنشطة التربوية.

التربية والتعليم الاقتصاد المنزلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المركز الأول على مستوى الجمهورية المسابقات المركزية علي مستوي الجمهورية تعليم مطروح مسابقة أجمل قطعة فنية محافظة مطروح

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الكرنك وحتشبسوت الأجمل.. مصر تتصدر قوائم أفضل المعابد فى العالم

لم تحدث منذ 25 عامًا.. البورصة تنفي أي "هجوم سيبراني" أوقف التعاملات

بنك ناصر: محفظة شهادات رد الجميل تصل إلى 2.5 مليار جنيه

مفوضية الاتحاد الإفريقى: الأزمة فى السودان تهدد المنطقة.. ويجب وقف التدخلات الخارجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات