الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة تكشف حجم المشروعات القومية الكبرى فى الصعيد منذ ثورة 30 يونيو (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت الدكتورة نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية، إنه بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، كان الصعيد على رأس أولويات الدولة المصرية، وظهر من خلال المشروعات الكبرى التي قام بها، بعد أن كان في طي النسيان.

وأضافت الشرقاوى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر شهدت بعد ثورة 30 يونيو 2013 تنمية غير مسبوقة، حيث كانت تعانى من نقص فى الخدمات الأساسية وسوء البنية التحتية وتلوث مياه الشرب، فضلا عن معاناة الصعيد من تهالك منظومة الصرف الصحي وتدني مرافق التعليم إلى جانب سوء كفاءة مرافق الصحة العامة، وعدم كفاءة المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة.

باحثة بالمركز المصرى: الصعيد على رأس أولويات الدولة المصرية

وكشفت عن أن الرئيس السيسي زار الصعيد حوالي 18 مرة، ووجه بتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات، منها فى  قطاع التعليم تم إنشاء وتطوير 34 ألف فصل في الصعيد، وإقامة 2620 مدرسة جديدة، وتم تطوير 34 ألف فصل بالصعيد إلى جانب 219 مدرسة تعليم فني، يأتي ذلك علاوة على مدارس المتفوقين والمدارس اليابانية في أسيوط والمنيا الجديدة، مضيفة أنه جرى تدشين 7 جامعات جديدة، بالإضافة إلى حوالي 105 كليات ومعاهد.

 

 

 

 

 

30 يونيو 2013 الباحثة بالمركز المصري للفكر ئيس عبد الفتاح السيسي الخدمات العامة الصرف الصحي

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