الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم بترويج الحشيش فى مدينة نصر

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الاحالة قيام المتهم بإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وكشفت شهادة معاون مباحث مدينة نصر أول، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم وبحيازته كيس أسود.

 وتابع أنه قام بضبطه وبتفتيشه عثر معه علي قطعة، لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر بإحرازها بقصد الاتجار.

محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس

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