أولياء الأمور يطالبون بفتح لجان الثانوية مبكرًا عن موعدها 

ناشد عدد كبير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بفتح اللجان فى مواعيد مبكرة عن موعد الامتحان.

وقال أولياء الأمور فى مناشدات لهم عبر جروبات الواتس آب الخاصة بطلاب الثانوية العامة: "مع أول يوم فى امتحانات الثانوية العامة .شكاوى من تأخر دخول الطلبة للجان. بعض المدارس الساعة ٩ والطلبة لسة بتدخل. سبق وطلبنا فتح باب المدرسة بدرى شوية حتى تنتهى عملية التفتيش ووصول الطلبة للجانهم علشان وقت الامتحان محسوب".

وكان قد صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بأنه في تمام الساعة ١٠.١٠ دقائق تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من ضبط حالة غش إلكتروني واحدة لطالب في لجنة بمحافظة الشرقية قام بنشر صورة امتحان نهاية العام لمادة التربية الدينية عبر هاتفه المحمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملاحظين باللجنة واستدعائهم للتحقيق معهم بديوان عام الوزارة.

وفي إطار آخر، أوضح المتحدث الرسمي أن ورقة الامتحان التي تم تداولها مع بداية انطلاق امتحان مادة التربية الدينية صباح اليوم تعود لامتحان العام الماضي وليس العام الحالي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هي نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وألا يدخل الدور الثاني.

امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف، بينما يؤدون في اللجنة الثانية مادة التربية الوطنية من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة والنصف، كما يؤدى الطلاب غدًا الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد المضافة للمجموع بدءا من يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.