حبس صاحب ورشه لسيره عكس الطريق وإحداث تلفيات بالسيارات بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حبس صاحب ورشة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لسيره عكس الطريق أثناء قيامه بتجربة سيارة إحدى الزبائن وقيامه بالاصطدام وإحداث تلفيات بسيارات أخرى ملك أحد المواطنين ولاذ بالفرار بمدينة نصر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

وكانت البداية عندما رصدت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمناً قيام قائد سيارة ملاكى بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، وقيامه بالإصطدام وإحداث تلفيات بسيارة أخرى ملك أحد المواطنين "مقيم بدائرة القسم"، وقيام قائد السيارة بالفرار والهرب عقب ذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفنى تبين أن السيارة مملوكة لإحدى السيدات بمنطقة مدينة نصر، وباستهدافها أفادت بأن السيارة وقت ارتكاب الواقعة كانت بحوزة مالك ورشة ميكانيكا بمنطقة الأميرية.

وبإجراء التحريات أمكن ضبطه والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأقر بأن السيارة كانت بحوزته بقصد تصليحها وأنه عقب ذلك قام بتجربتها فى المنطقة محل الواقعة وحال سيره اصطدم بسيارة أخرى وقام بالفرار بالسيارة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.