الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعليم أسيوط: لم نرصد أى شكاوى خلال امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

كشف عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عن أن أعمال تجهيزات امتحانات الثانوية العامة بدأت منذ عدة أيام بتجهيز مقرات الامتحانات واستراحات المراقبين وإعداد غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية وتم عقد عدة لقاءات مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والذي أكد علي ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب خلال أعمال الامتحانات.

وأوضح عبد العزيز زنار أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية وتتم متابعة الامتحانات بدءاً من الساعة الرابعة صباحاً لحظة بدء توزيع أوراق الأسئلة على الإدارات واللجان على 15 خط سير مختلف حتى وصول الصناديق إلى مقرات اللجان وبدء فتح الصناديق وتوزيع الأسئلة على الطلاب داخل اللجان.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تقام في 87 لجنة أساسية تضم 29892 طالبا وطالبة من بينهم 12247 طالبا و17645 طالبة موزعين على 11 إدارة تعليمية، بالإضافة إلى لجنة المتفوقين، والتي تضم 119 طالبا ولجنة المكفوفين والتي تضم 8 طلاب.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أنه تم تجهيز 21 استراحة بمختلف مراكز المحافظة لتستوعب جميع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من الخارج.

وأكد زنار أنه منذ بدء أعمال الامتحانات في الصباح لم ترد أي شكاوي لغرفة عمليات المديرية من أي جهة أو طالب حتى الآن وأن أعمال الامتحانات تسير بهدوء ويسر طبقاً للتوجيهات الوزارة الواردة إلينا.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم عن أنه تم منع الهاتف المحمول بشكل نهائي داخل اللجان حتى ولو كانت مغلقة والساعات الإلكترونية وكل ما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى أنه لأول مرة تم توزيع كواشف إلكترونية في جميع اللجان لمنع دخول الأجهزة داخل اللجان.

وأوضح "زنار" أنه طبقاً لتوجهيات وزير التربية والتعليم تم تدوير جميع العمال داخل المدارس بحيث يمنع وجود عامل من نفس المدرسة داخلها أثناء أعمال الامتحانات وهذا حرصاً علي توفير أكبر قدر من تأمين اللجان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم منع التحويلات من أول السنة الدراسية للسيطرة على اللجان والتأكيد على التزام الطلاب بشكل كامل.

استراحات اسيو أعمال الامتحانات الامتحانات الثانوية العام الساعة الرابعة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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