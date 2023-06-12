الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظ المنوفية يتفقد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة

المحافظ يتفقد
المحافظ يتفقد

تفقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محيط لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد عبدالرحيم السرسي" الثانوية القديمة بنات سابقا" بشبين الكوم وذلك للإطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والوقوف علي مدى الانضباط ومتابعة الحالة العامة للجان ، جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسي والأستاذ محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذة هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.

حيث اطمأن المحافظ على سير الامتحانات، موجهاً بتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، هذا ويؤدي الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والوطنية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

واستفسر المحافظ من وكيل وزارة التربية والتعليم عن أماكن إقامة المعلمين المغتربين ومدى جاهزيتها لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات موجها بتذليل أى عقبات لتوفير الأجواء المناسبة لهم خلال فترة إقامتهم بالمحافظة ، كما أكد المحافظ على أن هناك متابعة مستمرة لانتظام سير الامتحانات وذلك من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس والعمل على سرعة حلها فوراً، موجهاً بضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان الانتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، كما شدد على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

وكيل وزارة التربية والتعليم اماكن إقامة المعلمين ربط غرفة العمليات المركزية رفع درجة الاستعداد الامتحانات بالمدارس بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة غرف عمليات المدن محافظ المنوفية امتحانات الشهادة الثانوية العامة أنتظام سير الأمتحانات والوقوف علي مدى الانضباط

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