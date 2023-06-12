الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لربة منزل لحيازتها هيروين في الشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق،  بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 500 ألف جنيه لحيازتها كمية من  المواد مخدرة بدائرة مركز أبو كبير.

وتعود  تفاصيل أحداث القضية،  رقم 4466 لسنة 2023 جنايات مركز أبوكبير، والمقيدة برقم 402 كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة" هويدا أ ف" ربة منزل للمحاكمة الجنائية، لحيازتها كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار والتربح بنطاق مركز أبوكبير.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهمة قد تم ضبطها بناء على إذن النيابة العامة، وبحوزتها كمية من جوهر مخدر الهيروين الخام تزن 250 جراما، ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وبالعرض على النيابة العامة بشمال الزقازيق، قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

أحداث القضية التحفظ على الجنائية السجن المشدد 10 سنوات العرض على النيابة العامة أوراق القضية تهمة

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