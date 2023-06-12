أهم مميزات المشروع الحضاري للمتحف الكبير (فيديوجراف)
عرضت فضائية “إكسترانيوز” تقرير عن أهم مميزات المشروع الحضاري للمتحف الكبير.
_المتحف المصري الكبير من أهم المشاريع الحضارية الثقافية بالجمهورية الجديدة.
_يقع على بعد أميال من غرب القاهرة بالقرب من أهرامات الجيزة.
_بنى ليكون أكبر متحف فى العالم للآثار وليستوعب 5 ملايين زائر سنوياً.
_يضم 58 ألف قطعة أثرية وتم الانتهاء بنسبة 90% من وضع القطع بالفتارين.
_يحتوى على قطع أثرية فريدة سيتم عرضها لأول مرة.
_يضم أكبر مركز ترميم فى الشرق الأوسط.
_تم الانتهاء بنسبة 80% من وضع مقتنيات الملك توت عنخ آمون بالقاعات المخصصة لها.