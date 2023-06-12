الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أهم مميزات المشروع الحضاري للمتحف الكبير (فيديوجراف)

المشروع الحضاري
المشروع الحضاري للمتحف الكبير

عرضت فضائية “إكسترانيوز” تقرير عن أهم مميزات المشروع الحضاري للمتحف الكبير. 

_المتحف المصري الكبير من أهم المشاريع الحضارية الثقافية بالجمهورية الجديدة. 

_يقع على بعد أميال من غرب القاهرة بالقرب من أهرامات الجيزة. 

_بنى ليكون أكبر متحف فى العالم للآثار وليستوعب 5 ملايين زائر سنوياً. 

_يضم 58 ألف قطعة أثرية وتم الانتهاء بنسبة 90% من وضع القطع بالفتارين. 

_يحتوى على قطع أثرية فريدة سيتم عرضها لأول مرة. 

_يضم أكبر مركز ترميم فى الشرق الأوسط. 

_تم الانتهاء بنسبة 80% من وضع مقتنيات الملك توت عنخ آمون بالقاعات المخصصة لها. 

أكبر متحف في العالم الانتهاء بنسبة 80 المشروع الحضاري توت عنخ بالجمهورية الجديدة

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