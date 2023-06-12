الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاح ولاعبو المنتخب يهنئون الأهلى بالتتويج الإفريقى داخل المطار (صور)

لاعبي المنتخب تهنئ
لاعبي المنتخب تهنئ الأهلي

حرص لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على تهنئة بعثة الأهلى بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.

جاء ذلك خلال تواجد بعثة المنتخب في مطار القاهرة للسفر إلى المغرب، والذي تزامن مع موعد وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة.

ويخوض المنتخب الوطني مباراة غينيا يوم 14 يونيو الجاري في المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وتوج الأهلي أمس بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع الوداد المغربي بهدف لمثله في مباراة الإياب، فيما كان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب باستاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.

 ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من المغرب بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد استقبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من المغرب بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.
وحرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الذي رافق البعثة، وكذلك أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين بعد تشريفهم للكرة المصرية والفوز باللقب القاري للمرة الحادية عشرة في تاريخ النادي.

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