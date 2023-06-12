الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منخفض جوي.. "الأرصاد" تحذر من عاصفة ترابية تشهدها مصر غدا

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر البلاد غدًا بوجود منخفض جوي متعمق قادم من الصحراء الغربية، قائلة: "الموجة الجديدة ستكون الثلاثاء فقط".

درجات الحرارة في مصر الثلاثاء

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم، إن المنخفض الجوي سيؤدي إلى نشاط حركة الرياح، مما يؤثر بشكل كبير على محافظات الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى لكنها ستكون أقل تأثيرً.

الظواهر الجوية

وأضافت أن حركة الرياح بالنسبة للمناطق الشمالية وسيكون هناك عاصفة ترابية على المناطق الشمالية، وشمال ووسط الصعيد، بسبب سرعات الرياح العالية، منوهة إلى أن بعض المناطق سيحدث بها تدهور الرؤية الأفقية على الطرق من الصحراء الغربية ومحافظات وشمال ووسط الصعيد وذلك بسبب سرعات الرياح العالية.

سقوط أمطار

وأكدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض مناطق القاهرة الكبرى، بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة، محذرة المواطنين من الوقوف أسفل اللوحات المعدنية والمباني القديمة والأشجار وأعمدة الإنارة، والقيادة بهدوء تام خاصة على الطرق المكشوفة والصحراوية والطرق المؤدية من وإلى محافظات الصعيد.

القاهرة الكبرى سقوط أمطار حركة الرياح الأرصاد الموجة الترابية الجديدة الأرصاد الجوية درجات الحرارة في مصر الثلاثاء الظواهر الجوية

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الكرنك وحتشبسوت الأجمل.. مصر تتصدر قوائم أفضل المعابد فى العالم

لم تحدث منذ 25 عامًا.. البورصة تنفي أي "هجوم سيبراني" أوقف التعاملات

بنك ناصر: محفظة شهادات رد الجميل تصل إلى 2.5 مليار جنيه

مفوضية الاتحاد الإفريقى: الأزمة فى السودان تهدد المنطقة.. ويجب وقف التدخلات الخارجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات