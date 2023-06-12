منخفض جوي.. "الأرصاد" تحذر من عاصفة ترابية تشهدها مصر غدا

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر البلاد غدًا بوجود منخفض جوي متعمق قادم من الصحراء الغربية، قائلة: "الموجة الجديدة ستكون الثلاثاء فقط".

درجات الحرارة في مصر الثلاثاء

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم، إن المنخفض الجوي سيؤدي إلى نشاط حركة الرياح، مما يؤثر بشكل كبير على محافظات الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى لكنها ستكون أقل تأثيرً.

الظواهر الجوية

وأضافت أن حركة الرياح بالنسبة للمناطق الشمالية وسيكون هناك عاصفة ترابية على المناطق الشمالية، وشمال ووسط الصعيد، بسبب سرعات الرياح العالية، منوهة إلى أن بعض المناطق سيحدث بها تدهور الرؤية الأفقية على الطرق من الصحراء الغربية ومحافظات وشمال ووسط الصعيد وذلك بسبب سرعات الرياح العالية.

سقوط أمطار

وأكدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض مناطق القاهرة الكبرى، بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة، محذرة المواطنين من الوقوف أسفل اللوحات المعدنية والمباني القديمة والأشجار وأعمدة الإنارة، والقيادة بهدوء تام خاصة على الطرق المكشوفة والصحراوية والطرق المؤدية من وإلى محافظات الصعيد.