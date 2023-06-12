الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شواطئ الإسكندرية تشهد إقبالاً ملحوظاً (صور)

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم، إقبالاً ملحوظاً من أهالي المدينة الساحلية، منذ الصباح الباكر، حيث تباينت ألوان الرايات بين الخضراء والصفراء على الشواطئ.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في بيان اليوم، أن نسبة الإشغال اليوم، بلغت 25% بشواطئ القطاع الشرقي، و10% بشواطئ القطاع الغربي.

وأوضحت مصايف الإسكندرية أنه تم رفع الراية الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي، أما بالنسبة لشواطئ القطاع الغربي والعجمي فتم رفع الراية الصفراء والتي تعني لابد من الالتزام بالنزول في المناطق المحددة للسباحة الآمنة.

شواطئ الإسكندرية

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شواطئ الإسكندرية أهالي المدينة الساحلية ألوان الرايات الإسكندرية مصايف الإسكندرية

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