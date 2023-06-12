"صبحى": دعم الرئيس السيسى للمنظومة الرياضية وضعها فى مكانة عالمية متميزة

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الإثنين، إن الدعم الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية وضعها في مكانة عالمية متميزة.

جاء ذلك خلال استقباله بعثة نادي الأهلي بمطار القاهرة الدولي؛ التي عادت من المغرب عقب تتويج الفريق بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة، بعد تغلبه على فريق الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين (بمجموع المباراتين).

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تقدم كافة أنواع الدعم لمختلف الأندية المصرية، خاصة في مشاركتها الإفريقية والدولية، فضلًا عن الوقوف على مسافة واحده في تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لكافة الرياضيين لاعتلاء منصات التتويج.

ووصلت مطار القاهرة الدولي، طائرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادمة من كازابلانكا بالمغرب، وذلك عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي.

من المقرر أن يتم إنهاء إجراءات وصول بعثة الأهلي من خلال صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، بعد وصولها قادمة على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم 3101.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1 بملعبه في مباراة الإياب، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وخلال لقاء الإياب تقدم الوداد بهدف عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 27، قبل أن يقتنص محمد عبد المنعم هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 78، ليحسم بهذا التعادل تتويج الأهلي بلقب البطولة الإفريقية.

وقررت الإدارة الفنية منح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي راحة سلبية لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم وحتى الأحد المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري، وذلك عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ الفريق.

ومنح مارسيل كولر، المدير الفني، الفريق راحة من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية.