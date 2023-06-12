"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز إنجازات الدولة في الصعيد (فيديو)

شهدت محافظات الصعيد منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، وساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.

وعلى مدار التسع سنوات السابقة تم تنفيذ خطة الدولة لبسط التنمية في ربوع الجمهورية والإسراع وبالأخص مناطق الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة المأمولة بمحافظات الوجه القبلي، وبتوجيهات من القيادة السياسية أصبحت قرى ومدن محافظات الصعيد تتمتع بـ بناءً وتنمية.

واستعرضت فضائية “إكسترا نيوز” إنجازات الدولة في الصعيد:

_شهدت محافظات الصعيد مشروعات قومية عملاقة خلال 10 سنوات.

_الإنجازات شملت القطاعات الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية.

_ساعدت الإنجازات بالصعيد فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

_شملت المشروعات محاور وطرق عملاقة ربطت الصعيد بمحافظات الجمهورية.

_وفرت المشروعات الصناعية آلاف من فرص العمل للشباب.

_إقامة مشروعات الصرف الصحي والمياه وبناء المدارس والجامعات.

_تطوير وإنشاء الوحدات الصحية والمستشفيات التي تضم جميع التخصصات.

_تدشين العديد من المدن الجديدة مثل سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة.