الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عضو جمعية مصدري القطن: مصر تصدر 80%.. ولدينا خطة لزيادة الإنتاج

مفرح البلتاجي
مفرح البلتاجي

قال مفرح البلتاجي، رئيس شركة العامرية للغزل ورئيس جمعية مصدري القطن السابق، وعضو جمعية مصدري القطن، إن صادرات القطن تعد واحدة من أهم المنتجات التي تصدرها مصر إلى العالم، حيث تصدر مصر 80% من إنتاجها للخارج. وأشار إلى أن حجم صادرات مصر خلال الموسم الماضي 2022-2023 بلغ 2 مليون قنطار، مؤكدًا أن القطن يعتبر أحد المنتجات الزراعية الرئيسية في مصر، حيث تمتلك مصر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المناسبة لزراعة القطن، كما تتميز بإنتاجية عالية وجودة ممتازة للقطن، وتستورد الهند وباكستان وبنجلاديش كمية كبيرة من القطن المصري.

وأوضح البلتاجي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المساحة المخصصة لزراعة القطن في الموسم الجاري 2023-2024 تصل إلى 325 ألف فدان، وتم زراعة 60% منها بمساحة 200 ألف فدان حتى الآن، حيث ستستمر زراعة القطن حتى نهاية يونيو الجاري.

وأضاف الصادرات القطنية تعتبر مهمة جدًا للاقتصاد المصري، حيث تساهم في توفير العملة الصعبة وزيادة الدخل القومي. وتتصدر الصين قائمة أكبر البلدان المستوردة للقطن المصري، حيث يشكل السوق الصيني نحو 28% من إجمالي صادرات القطن المصري، تليها بلدان أخرى مثل بنغلاديش وفيتنام وتركيا وإيطاليا. 

وتسعى مصر إلى زيادة حجم صادراتها من القطن عن طريق تحسين جودة المنتج وتطوير الإنتاجية وتوسيع نطاق التصدير إلى أسواق جديدة.

مفرح البلتاجي رئيس شركة العامرية للغزل ورئيس جمعية مصدري القطن السابق عضو جمعية مصدري القطن صادرات القطن

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