الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 أشخاص إثر حادث على طريق فيران - كاترين في جنوب سيناء

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة ربع نقل  على طريق وادي فيران بمنطقة كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

 وكانت البداية بتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل على طريق وادي فيران – كاترين 

وأسفر الحادث عن إصابة محمد سعيد أحمد، 15 عامًا من كفر الشيخ، جروح بالوجه ونزيف بالعين اليسرى، وخالد أبو المكارم علي، 31 عامًا من كفر الشيخ كدمه بالظهر، ومساعد سعيد محمد، 35 عامًا من جنوب سيناء، سحجات وكدمات، وأحمد ناجي شعبان، 20 عامًا من الفيوم جرح قطعي بفروه الرأس، و-سليمه محمد خيري، 50 عامًا من جنوب سيناء، سحجات وكدمات، ونورا شعبان، 25 عامًا جنوب سيناء سحجات وكدمات، ويوسف مساعد سعيد، سنة ونصف من جنوب سيناء سحجات وكدمات متفرقة وتم  نقل المصابين الأول والثاني إلى مستشفى أبورديس المركزي، وباقي المصابين إلى الوحدة الصحية بوادي فيران.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق .

إجراءات القانونية التحقيق القانونية المصابين حادث تصادم سيارة ملاكي

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