الجيش السودانى: قوات الدعم السريع ترتدى ملابس مدنية وتستخدم سيارات مدنية منهوبة

أكد الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع أصبحت ترتدي ملابس مدنية وتستخدم سيارات مدنية منهوبة، حسبما أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل لها.

كما أعلن الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة تضمنت تدمير عشرات الآليات العسكري، خلال عمليات التمشيط الجارية جنوبي الخرطوم وجسر الحلفايا وشرق النيل.

وقال الجيش السوداني في البيان الذي نشره على حسابه في "فيسبوك": "قامت قواتكم المسلحة أمس بعمليات تمشيط لجيوب التمرد في مناطق الرميلة وأبوحمامة حول منطقة الشجرة، ومنطقة جسر الحلفايا و محلية الخرطوم بحري ومحلية شرق النيل، تكبد العدو خسائر فادحة تضمنت تدمير العشرات من الآليات العسكرية وقتل المئات وأسر عدد من المتمردين والمرتزقة الذين لاذوا بالفرار بعد أن تركوا قتلاهم ورائهم".

وأكد الجيش السوداني أن المتمردين قد أصبحوا يرتدون الملابس المدنية، ويستخدمون السيارات المدنية المنهوبة في كل تحركاتهم ويحتمون بمنازل المواطنين.