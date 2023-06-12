الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص دهسته سيارة أمام المحكمة الاقتصادية

جثة
جثة

 لقى شخص مصرعه، اليوم الإثنين، فى حادث دهس سيارة بالطريق الدائري أمام المحكمة الاقتصادية، مما تسبب فى زحام مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

 وكانت بداية الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوجود حادث على الطريق الدائرى وتبين بالفحص أثناء عبور شخص الطريق بالطريق الدائري أمام المحكمة الاقتصادية اتجاه التجمع دهسته سيارة وتم نقل الجثة إلى المشرحة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات وإعادتها لطبيعتها وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الاقتصادي التحقيقات الطريق المحكمة الاقتصادية القاهرة

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