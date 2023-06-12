الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يغادر إلى سويسرا لقضاء إجازة قصيرة بعد التتويج باللقب الإفريقى

كولر
كولر

غادر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، من المغرب إلى سويسرا مباشرة لقضاء إجازة تستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري قبل أن يعود للتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في الدوري.

وحصل بقية أعضاء الجهاز المعاون هارالد جامبيرلي المدرب، وأندرياس إندويا مخطط الأحمال وياسين الميكاوي على إجازة، وسافر الجميع إلى سويسرا لقضاء الإجازة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين راحة حتى يوم 18 من الشهر الجاري، يعود بعدها اللاعبون لاستئناف تدريباتهم يوم الأحد المقبل استعدادًا لمباراة حرس الحدود المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.

في المقابل، توجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليون، محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومروان عطية وحمدي فتحي وحسين ‏الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر بعد خوض مباراة الوداد إلى ‏مقر معسكر المنتخب الوطني في المغرب، استعدادًا لمباراة غينيا التي تقام يوم ١٤ يونيو ‏الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ‏ديفوار 2023.‏

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة اليوم الإثنين قادمة من المغرب، ومنح الجهاز الفني راحة ‏للفريق تمتد ‏إلى يوم 18 يونيو الجاري، مستغلًّا فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية. 

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في استقبال بعثة الفريق الأول برئاسة حسام غالي، عضو مجلس إدارة الأهلي.

 

السويسري مارسيل كولر اللقب الأفريقي المنتخب الوطني هارالد جامبيرلي زير الشباب والرياضة مارسيل كولر

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