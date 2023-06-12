الإثنين 12 يونيو 2023
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سياسي

برلماني يشيد بالاستعراض البحرى أمام ساحل الإسكندرية احتفالاً باستقبال الفرقاطة "القهار"

النائب أحمد نويصر
النائب أحمد نويصر

أشاد النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، بحصول مصر على  الفرقاطة القهار من طراز "MEKO-A200"، بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة "Bremerhave" الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري العريق، موضحا أنه تم بناء الفرقاطة القهار بشركة “TKMS" بترسانة (SBN) الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

وأضاف النائب أحمد سعد نويصر، أن الفرقاطة القهار تعد الثانية من أصل أربعة فرقاطات طراز "MEKO-A200" تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية.

كما أشاد أحمد سعد نويصر، بالاستعراض البحرى الذى شاركت فيه عدد كبير من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر فى تنفيذ استعراض بحري أمام ساحل مدينة الأسكندرية احتفالاً باستقبال الفرقاطة القهار كتقليد بحري أصيل.

كما أكد عضو مجلس النواب، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحرى المصرى بالإضافة لأحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيالاً من الأطقم العاملة مستقبلاً، موضحا أن الفرقاطة الجديدة ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الأمن البحرى والاستقرار فى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرقاطة "القهار" تعد  الثانية من أصل أربعة فرقاطات طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية، كما تعتبر إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا حفاظاً على مقدراتنا، وإعلاءً لكلمة الوطن ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

القيادة العامة للقوات المسلحة النائب أحمد سعد نويصر ترسانة SBN الألمانية ساحل مدينة الإسكندرية طراز MEKO-A200 لإسكندرية

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