الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إعلام النواب" تثني على مخطط الدولة لتطوير القاهرة الإسلامية

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

أثنت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بمخططات تطوير منطقة القاهرة الإسلامية، خاصة الجزء الذي يشمل المنطقة الواقعة بين مسجد السيدة نفيسة والسيدة عائشة، وكذا تطوير شارع صلاح سالم، لافتا إلى أهمية الحفاظ على المنطقة بوجه عام، ولاسيما في ظل ما تتفرد به من وجود مبان أثرية وتراثية تزخر بها،  وكذا التغلب على التحديات العديدة التي تعاني منها، بالإضافة إلى تسهيل حركة  المرور في القاهرة.

وأضافت النائبة هند رشاد، أننا ننطلق في مشروع تطوير هذه المنطقة من ثوابت محددة أمامنا، وهي الحفاظ على المباني الأثرية والتراثية، مع تعظيم مناطق مساجد آل البيت، وتنفيذ ساحات حولها، وحدائق ومتنزهات، والحفاظ عليها من الزحف العشوائي الذي طالها، تحقيقا لتوجه الدولة في الحفاظ على الوجه الحضاري للمنطقة التاريخية.

كما أشارت النائبة هند رشاد، أننا نواجه تحديات عديدة تعاني منها المنطقة، مثل مشكلة المياه الجوفية، والارتفاع المتزايد في مناسيب المياه السطحية ببعض المناطق، موضحا أهمية وضع خطط للتغلب عليها، حفاظا على ما تضمه من مناطق تراثية ممتدة عبر التاريخ، ولذلك يجب الحفاظ على الآثار القائمة بالمنطقة، من خلال التعامل بجدية مع مشكلة المياه الجوفية، والتلوث الناتج عن العشوائيات، وتوفير شبكة طرق حضارية تخدم جهود المحافظة على هذا الإرث الحضاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس ، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات مشروع تطوير منطقة القاهرة الإسلامية، أشار خلاله إلى مشكلة المياه الجوفية، والارتفاع المتزايد في مناسيب المياه السطحية ببعض المناطق، وقال: سنعمل على وضع الخطط الكفيلة بالتغلب عليها، حفاظا على ما تضمه من مناطق تراثية ممتدة عبر التاريخ، ولذا فيتم العمل على الحفاظ على الآثار القائمة بالمنطقة، من خلال التعامل بجدية مع مشكلة المياه الجوفية، والتلوث الناتج عن العشوائيات، وتوفير شبكة طرق حضارية تخدم جهود المحافظة على هذا الإرث الحضاري.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى عدة مشكلات أخرى وتحديات في هذه المنطقة، تتمثل في المباني العشوائية، وكذا المباني المتدهورة، وانتشار الباعة الجائلين، وزحف الأسواق العشوائية، وهي مشكلات كان لا بد للدولة أن تتدخل للتعامل معها، حفاظا على هذه المنطقة التاريخية، فضلا عن أن هناك توصيات من الخبراء، بإزالة كوبري السيدة عائشة، بعد أن تزايدت عليه أعداد الحوادث، وتعمل الحكومة حاليا على إيجاد مسار بديل لحل المشكلات المرورية في هذه المنطقة.

تطوير القاهرة تطوير شارع صلاح سالم بمجلس النواب جماهير الكرة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لمستشار الدكتور حنفى جبالي لجنة الثقافة والإعلام

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