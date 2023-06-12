الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يعقد جلسة خاصة مع الوجوه الجديدة داخل معسكر الفراعنة

فيتوريا
فيتوريا

حرص البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين الجدد الذين تواجدوا فى معسكر الفراعنة لأول مرة منذ تولى فيتوريا مهمة قيادة الفراعنة، وذلك من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بطريقة العمل داخل المنتخب ووجهة نظر الجهاز الفنى، حتى يكون اللاعبون الجدد على دراية كاملة بهدف سرعة الاندماج مع زملائهم فى الفترة المقبلة .


وشهدت قائمة الفراعنة تواجد ٦ لاعبين جدد في صفوف المنتخب الوطنى لأول مرة ، هم محمد أبو جبل و مهند لاشين و أحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي و غنام محمد و محمد رضا بوبو، فى محاولة من فيتوريا لتجديد دماء الفريق وتوسيع قاعدة الاختيار أمام الجهاز الفنى قبل بدء فترات الاستعداد لبطولة أمم افريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل .


ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الغينى يوم 14 يونيو الجارى فى مدينة مراكش المغربية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 وهى المباراة التى يسعى خلالها الفراعنة لحسم تذكرة التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2024 دون الانتظار لمباراة الجولة الأخيرة من التصفيات أمام منتخب اثيوبيا والتى ستقام فى شهر سبتمبر المقبل .


وشهدت تدريبات الفراعنة على مدار يومى السبت والأحد مشاركة 18  لاعبًا وهم محمد صلاح و محمود تريزيجيه و مصطفي محمد و أحمد سيد زيزو و عمر مرموش و محمد ابو جبل  ومحمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان و هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حمادة، محمد رضا بوبو ، بالإضافة إلى ٦ لاعبين مواليد ٢٠٠٣ وهم مصطفى مخلوف و خالد عوض و احمد نادر حواش و محمد حمدي و إياد العسقلاني و عمر فايد ، حيث غادر السداسي المعسكر قبل السفر للمغرب .

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