مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، بعدما انتهت منافسات معظم الدوريات الأوروبية والعربية، وبدأت مرحلة التوقف الدولي التي يتخللها مباريات ودية ومواجهات التصفيات الخاصة بالقارات المختلفة.

ومن أبرز مباريات اليوم، المباراة الودية التي تجمع بين منتخب ألمانيا ضد أوكرانيا وكذلك المبارة الودية بين منتخب المغرب ضد منافسه الرأس الأخضر.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية

- ألمانيا X أوكرانيا: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

- المغرب X الرأس الأخضر: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة المغربية الرياضية Arryadia SD/HD.

• مواعيد مباريات اليوم في دورة تولون الدولية

- المكسيك X أستراليا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- منتخب البحر المتوسط X قطر: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على الوداد المغربي بنتيجة 3-2، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب المباراة النهائية من المسابقة.

بينما توّج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب "أتاتورك الأوليمبي"، في مدينة إسطنبول في تركيا.