الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

13051 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى دمياط

طلاب
طلاب

قال المهندس على عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، إنه تم فتح اللجان في أول أيام امتحانات الثانوية العامة دون تأخير أو شكاوى، حيث يؤدي ١٣٠٥١ طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة في محافظة دمياط، وذلك بعدد ٦١٣٨ طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم" و٢٣٦٨ طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضة"، وكذلك ٤٥٤٤ طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية في ٤٠ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وأكد على عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط: إن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعًا ويجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة فى زمن الامتحان، مشددًا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائمًا مصلحة الطالب في المقدمة.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط تتابع بشكل مستمر سير الامتحانات والاستجابة لأية شكاوى والتعامل معها بصورة فورية.

الثانوية العامة دمياط التربية الدينية التربية الوطنية امتحانات

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