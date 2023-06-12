الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء الأمور: جروبات الغش تتسبب فى قلق الطلاب أكثر من الامتحانات نفسها

أولياء أمور طلاب
أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

طالب مجموعة من أولياء الأمور المنتظرين أبناءهم أمام لجان الثانوية العامة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، بضرورة التصدي لشاومينج منذ اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والذي يثير قلق وذعر أولياء الأمور والطلاب على مدار أيام امتحانات الثانوية العامة.

وتقول أميرة محمد، إحدى أولياء الأمور، إنه من الضروري حسم الموقف منذ اليوم الأول ليكون رادعًا لكل مواقع الغش، وحتى لا ننتظر الأسبوع المقبل مع تأدية الامتحانات الأساسية ونصطدم بجروبات الغش.

ووافقتها الرأي إسراء عبيد، إحدى أولياء الأمور، والتي أكدت أن جروبات الغش وشاومينج سبب في ضياع مستقبل العديد من الطلاب على مدار الأعوام الماضية، وهو ما نريد ألا يحدث مع أبنائنا.

وأضافت سامية سراج، إحدى أولياء الأمور، أن جروبات الغش وشاومينج سبب في قلق وتوتر الأهالي والطلاب أكثر من الامتحانات نفسها كونها تساوي كل الطلاب ببعض ويصبح الطالب المجتهد بمستوى الطالب الغشاش.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه، ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

تبدأ اليوم الإثنين امتحانات الصف الثالث الثانوي للمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدى الطلاب امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية اليوم الإثنين الموافق 12 يونيو، وغدًا الثلاثاء الموافق 13 يونيو يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو، ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، الثلاثاء 20 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية، الأحد 25 يونيو مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، الأحد 2 يوليو مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضايات التطبيقية الأستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، الخميس 6 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، الأحد 9 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب علمي علوم، الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 11 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا لطلاب علمي رياضة، الخميس 13 يوليو امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمي علوم والرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية لطلاب علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

مجموعة من أولياء الأمور لجان الثانوية العامة محافظة الجيزة الغش وشاومينج جروبات الغش وشاومينج

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

طائرة بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة بعد التتويج ببطولة إفريقيا

شكاوى من تأخر وصول أوراق الأسئلة في بعض لجان الثانوية العامة بالهرم

مناشدة لمحافظ الجيزة من مجمع مدارس الصفا والمروة: "هدم كوبري بن العاص يزعج الطلاب"

مصرع مراقب امتحانات ثانوية عامة تحت عجلات القطار بقنا

تهنئة الرئيس السيسى للأهلى بالفوز بدورى أبطال إفريقيا تتصدر صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى