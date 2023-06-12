أولياء الأمور: جروبات الغش تتسبب فى قلق الطلاب أكثر من الامتحانات نفسها

طالب مجموعة من أولياء الأمور المنتظرين أبناءهم أمام لجان الثانوية العامة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، بضرورة التصدي لشاومينج منذ اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والذي يثير قلق وذعر أولياء الأمور والطلاب على مدار أيام امتحانات الثانوية العامة.

وتقول أميرة محمد، إحدى أولياء الأمور، إنه من الضروري حسم الموقف منذ اليوم الأول ليكون رادعًا لكل مواقع الغش، وحتى لا ننتظر الأسبوع المقبل مع تأدية الامتحانات الأساسية ونصطدم بجروبات الغش.

ووافقتها الرأي إسراء عبيد، إحدى أولياء الأمور، والتي أكدت أن جروبات الغش وشاومينج سبب في ضياع مستقبل العديد من الطلاب على مدار الأعوام الماضية، وهو ما نريد ألا يحدث مع أبنائنا.

وأضافت سامية سراج، إحدى أولياء الأمور، أن جروبات الغش وشاومينج سبب في قلق وتوتر الأهالي والطلاب أكثر من الامتحانات نفسها كونها تساوي كل الطلاب ببعض ويصبح الطالب المجتهد بمستوى الطالب الغشاش.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه، ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

تبدأ اليوم الإثنين امتحانات الصف الثالث الثانوي للمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدى الطلاب امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية اليوم الإثنين الموافق 12 يونيو، وغدًا الثلاثاء الموافق 13 يونيو يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو، ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، الثلاثاء 20 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية، الأحد 25 يونيو مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، الأحد 2 يوليو مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضايات التطبيقية الأستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، الخميس 6 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، الأحد 9 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب علمي علوم، الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 11 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا لطلاب علمي رياضة، الخميس 13 يوليو امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمي علوم والرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية لطلاب علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.