"يشعرون بالحزن".. علامات اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء

يتعرض الآباء مثل الأمهات لاكتئاب ما بعد الولادة ومشاكل القلق، وقد يكون اكتئابهم مرتبطًا أو غير مرتبط باكتئاب الأم أو تعرضها له بعد الولادة كنوع من أنواع المشاركة الوجدانية.

وفقًا لموقع hindustantimes ينتظر الآباء وصول طفلهم الصغير بحماس شديد ، ولكن في بعض الأحيان قد يكون اكتئاب ما بعد الولادة عقبة كبيرة بين فرحة الأبوة والأمومة، مثل الأمهات يمكن للآباء أيضًا أن يبدأوا في إظهار أعراض اكتئاب ما بعد الولادة حتى قبل ولادة طفلهم.

تعتبر التغيرات في الحالة المزاجية والشهية والنوم علامات تحذيرية على أنهم بحاجة إلى مساعدة طبية، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن أعلى مخاطر الإصابة بالاكتئاب أثناء الحمل بالنسبة للوالدين حدثت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وأظهرت الدراسة أيضًا أن اكتئاب ما بعد الولادة كان أعلى بين الرجال عندما كان عمر الطفل من 3 إلى 6 أشهر.

ويمكن أن يؤثر ذلك بشدة على صحة المرء، إذا لم تتم إدارة اكتئاب ما بعد الولادة في الوقت المناسب، فيمكنها أيضًا أن تتحول إلى اكتئاب مزمن بمرور الوقت.

علامات اكتئاب ما بعد الولادة في الآباء

يُظهر الرجال علامات مختلفة للاكتئاب وغالبًا ما يكونون محبطين أو غاضبين وسهل الانفعال والقلق.

لن يكونوا قادرين على الارتباط بالطفل، ولن يكون هناك أي ارتباط على الإطلاق، وغالبًا ما يكونون مرتبكين ومتوترين ويشعرون بالعجز وعدم اليقين بشأن مستقبل الطفل الصغير.

هؤلاء الرجال سيرفضون تحمل مسؤوليات الطفل ولن يظهروا أي اهتمام على الإطلاق.

علاوة على ذلك، سيشعرون أيضًا بالإهمال والحسد لقرب الأم والطفل.

إذا كان الأب مكتئبًا، فغالبًا ما يدخل في جدال مع الشريك، كما يمكن أن يقع فريسة لتعاطي المخدرات والعنف المنزلي.

أسباب اكتئاب ما بعد الولادة

أظهرت الدراسات، أن الآباء يعانون من انخفاض في هرمون التستوستيرون وتغيرات هرمونية أخرى أثناء وبعد حمل الشريك مما قد يزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب، عدم القدرة على قضاء الوقت مع زوجته أو الشعور بالانفصال عن شريكهم، ويمكن أن يكون الطفل الصغير أحد الأسباب أيضًا.

تتضمن العلاقة الزوجية الدعم الزوجي والرضا عن العلاقة، وكلاهما يؤثر على الحالة المزاجية للأب، وفي كثير من الأحيان الآباء الجدد غير مدركين لرعاية الأطفال، وكيفية التعامل مع الأطفال.

نصائح لمعالجة اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء

يجب على الشريكات دعم الشركاء الذكور دون إصدار أي حكم.

تحدث إلى أفراد الأسرة الآخرين أو الأصدقاء أو انضم إلى مجموعات الدعم.

سيكون من الضروري أن يلاحظ المرء أعراض الاكتئاب مثل الشعور بالإحباط والقلق والتوتر والاضطراب والقلق وقلة الاهتمام عندما يتعلق الأمر بالطفل والشعور بالوحدة، واستشارة الطبيب الطبيعي على الفور.