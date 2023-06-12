المواطن المصري أولًا.. إنجازات ثورة 30 يونيو للأسر الأولى بالرعايا (فيديو)

سلط برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الضوء على ثورة 30 يونيو التي كانت تمثل الدعم الأسري والاجتماعي سواء كان ماديا أو معنويا.

وفي السياق، قال الإعلامي مصطفى كفافي، مقدم البرنامج، إن برامج الحماية الاجتماعية تعد من أبرز وأفضل الإجراءات التي أثرت علي المجتمع المصري والمواطن المصري بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على العمل بأكثر من برنامج منذ 30 يونيو لتدعم بشكل كبير الفئات والأسر الأولى بالرعايا.

وأضاف أن تلك البرامج ساعدت علي امتصاص جميع التداعيات الاقتصادية من فئات كثيرة منها محدود الدخل، خاصة مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بعد تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي اللي قامت بتنفيذها الحكومة عام 2016.

وأكد أن من أبرز تلك البرامج “برنامج تكافل وكرامة” الذي يعد أهم برنامج أطلقتها الدولة عام 2015؛ حيث ارتفعت ميزانية البرنامج لـ 22 مليار و500 مليون جنيه سنويا ليستفيد 5 مليون و200 ألف أسرة، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل الدولة تمويل 4 مليون و600 ألف أسرة بالتنسيق مع تحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي يتحمل 600 ألف أسرة المتبقيين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التي تدعم أنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.