الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

14 سيارة إسعاف داخل لجان الثانوية العامة و26 سيارة أخرى للطوارئ بالبحر الأحمر

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

قال الدكتور شادي باسم مدير مرفق إسعاف البحر الاحمر، إن مرفق إسعاف البحر الأحمر بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة قام بتوفير عدد 14 سيارة إسعاف داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى 26 سيارة أخرى للتعامل الفوري حال وجود طوارئ، مؤكدًا أنه يتم التنسيق المباشر بين غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرفة إسعاف البحر الأحمر للتعامل الفوري في حال وجود أي حالات أو إصابات بين طلاب الثانوية العامة داخل أو خارج اللجان أو أولياء الأمور في محيط اللجان.

وأوضح مدير مرفق إسعاف البحر الاحمر لـ«الدستور»: أن مديرية الصحة وفرت أطباء وفرق طبية متخصصة داخل اللجان بجانب سيارات الإسعاف المتواجدة داخل اللجان لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطلاب.

علي جانب آخر أعلن الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر عن خطة المديرية لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية بمدارس المحافظة، وذلك من خلال من عمليات تعقيم لجان الامتحانات بكافة المدارس، مؤكدًا علي تقديم كافة الدعم الطبي للطلاب والمدرسين أثناء امتحانات الثانوية العامة وذلك في إطار الاستعدادات الطبيه التي تم التنسيق لها  مديرية الشئون الصحيه بالبحر الأحمر ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

 

اسعاف البحر الأحمر الاستعدادات الطبية الرعاية الصحية اللازمة ثانوية العامة تعقيم لجان الامتحانات طلاب الثانوية العامة

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