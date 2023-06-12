الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ورشة خروف العيد" ببيت ثقافة الطفل في القنطرة شرق بالإسماعيلية

ورشة خروف العيد
ورشة خروف العيد

تمت ورشة "خروف العيد" في بيت ثقافة الطفل بالقنطرة الشرقية كجزء من فعاليات فرع ثقافة الإسماعيلية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة. قام بيت ثقافة الطفل بالقنطرة الشرقية بتنظيم ورشة فنية لصنع خروف العيد، استعدادًا لاقتراب عيد الأضحى المبارك. 

وقامت أمينة المكتبة بديعة عبده بتنفيذ الورشة بحضور عدد من زوار البيت. 

ونظم فرع ثقافة الإسماعيلية الورشة برئاسة شيرين عبد الرحمن، وبإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

 

ثقافة الاسماعيلية فرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة

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