الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة إلى الجنح

حبس
حبس

أمرت النيابة بإحالة متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الشقق السكنية، لمحكمة الجنح .

وأقر المتهمون بسرقة الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق وذلك بأسلوب كسر الباب ، وبغرض التربح والكسب غير المشروع منها .

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بارتكابهم 7 وقائع سرقة شقق و2 فيلا  سكنية وذلك بمحيط القاهرة الجديدة، كما أقروا بسرقتهم لمصوغات ذهبية تعدى سعرها 200 ألف جنيه، ومبالغ مالية تعدت 70 ألف وبعض الأغراض تعدى سعرها 30 ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات  لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

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