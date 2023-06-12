ارتفاع جديد لمؤشر مورجان ستانلي بعد تراجع 3 أسابيع

كشفت تقارير دولية عن تحقيق مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM ارتفاعا بنسبة 0.38%، وذلك بعد سلسلة من الخسائر استمرت ثلاثة أسابيع. وجاءت المكاسب على خلفية تراجع الدولار بعدما خفضت الأسواق بعضًا من توقعاتها بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل. وحقق المؤشر مكاسب خلال جلستي تداول يومي الخميس والجمعة، وذلك بدعم من البيانات الاقتصادية الإيجابية الواردة من الصين، وحل أزمة سقف الدين الأمريكي، وتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التي أكدت أن وقف رفع الفائدة لفترة مؤقتة قد يكون أمرأ مناسبًا ومطروحًا على الطاولة خلال اجتماع اللجنة هذا الشهر.

وتباين أداء عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث حققت 12 عملة من أصل 23 عملة مكاسب.

كانت الليرة التركية (-4.57%؜) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث تراجعت العملة للأسبوع الثالث عشر على التوالي، لتستقر بذلك عند أدنى مستوى لها أمام الدولار. وسجلت العملة هبوطاً خلال كل جلسة من جلسات تداول هذا الأسبوع، حيث أدى إعادة انتخاب الرئيس أردوغان إلى موجات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب، بعد أن بدأت الأسواق في التشكك من قدرة تركيا على تغيير سياستها النقدية الغير تقليدية . وتباطأت وتيرة تراجع العملة قرب نهاية الأسبوع، حيث انتظرت الأسواق تعيين حكومة أردوغان الجديدة، والتي كان من المتوقع أن تضم وزراء يعتبرهم المستثمرون "ذوي سياسات تتوافق مع الأسواق". وجاء البيزو الأرجنتيني (-2.12%) في المرتبة الثانية، حيث استمرت العملة في الانخفاض على خلفية تدهور احتياطي العملات الأجنبية نتيجة معاناة البلاد من ارتفاع التضخم والجفاف. علاوة على ذلك، ظهرت أنباء عن أن البرازيل وتشيلي وكولومبيا يخطوون لمساعدة الأرجنتين، وعلى الرغم من عدم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول نوع المساعدة التي سيقدموها للأرجنتين، ذكرت البرازيل أن الأرجنتين بحاجة إلى خطة إنقاذ عاجلة، مضيفًة أنها لا تخطط لتزويدها بالأموال. من ناحية أخرى، كان البيزو الكولومبي (+ 2.21%) أفضل العملات أداءً هذا الأسبوع، ليضمن مكانه بين أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً هذا العام، حيث حقق البيزو مكاسب على خلفية تراجع الدولار، كما أظهرت البيانات أن عجز الحساب الجاري للبلاد في الربع الأول من 2023 انكمش إلى أدنى مستوى له في عامين. وكان الوون الكوري الجنوبي (+ 1.47%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث ارتفعت العملة مع نمو مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي بأضعف وتيرة له منذ أكتوبر 2021، مما يشير إلى أن بنك كوريا قد يوقف دورته القوية لتشديد السياسة النقدية مؤقتًا.