وكيل صحة الدقهلية: الفرق الطبية مدربة على التعامل مع الحالات الطارئة بالامتحانات

أكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توفير ممرضات ولجان طبية مدربة على التعامل مع الحالات الطارئة أثناء سير العملية الامتحانية بمحافظة الدقهلية.

وأضاف مكين أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتقديم الرعاية الطبية للطلاب أثناء أداء الامتحانات وتوفير سبل الراحة لهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه أثناء الامتحانات قد يحدث حالات إغماء للطلاب بسبب التوتر الشديد من الامتحانات، مؤكدا على الفرق الطبية مستعدة ومجهزة ومدربة للتعامل مع أى حالة طارئة للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب.