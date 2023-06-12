الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" ترصد فرحة المصريين بفوز الأهلي في نيويورك (فيديو)

الأهلي
الأهلي

رصدت قناة القاهرة الإخبارية فرحة المصريين بولاية نيويورك الأمريكية.

وخرجت أعداد من الجاليات المصرية في المدينة بعد انتهاء مباراة الأهلي و الوداد المغربي، للاحتفال بالفوز باللقب الحادي عشر للفريق المصري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه، بعد فوزه على الوداد المغربي بنتيجة 3-2، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب المباراة النهائية من المسابقة.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، منح الفريق راحة من التدريبات لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم وحتى الأحد المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري، بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية.

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