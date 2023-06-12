توافد طلاب الدقي والمهندسين على لجان أول أيام امتحانات الثانوية العامة

بدأ توافد طلاب الثانوية العامة بلجان إدارة الدقي والمهندسين التعلمية، وذلك لأداء امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وشهدت اللجان حالة من الهدوء والنظام بعملية دخول وتأمين الطلبة، وذلك لزيادة نسبة التركيز وعدم تشتيت الطلاب.

كما شهدت اللجان، توافد عدد كبير من أسر الطلاب، وذلك لرفع الروح المعنوية، وتقديم الدعم النفسي للطلبة بأول أيام الثانوية العامة، والتي تعتبر عنق الزجاجة للطلبة.

التربية الدينية والتربية الوطنية أول أيام ماراثون الثانوية العامة

وانطلقت صباح اليوم الاثنين 12 يونيو 2023 أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هي نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا يدخل الدور الثاني.

امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الأولى من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف، بينما يؤدون في اللجنة الثانية مادة التربية الوطنية من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشرة والنصف، كما يؤدى الطلاب غدًا الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد المضافة للمجموع بدءا من يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

وفي ذات السياق، أوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، وعدد 98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات".