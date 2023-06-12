صحة البحر الأحمر: خطة تأمين طبية متكاملة لامتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن خطة المديرية لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية بمدارس المحافظة، وذلك من خلال من عمليات تعقيم لجان الإمتحانات، مؤكدًا على تقديم كافة الدعم الطبي للطلاب والمدرسين أثناء امتحانات الثانوية العامة وذلك في إطار الاستعدادات الطبية التي تم التنسيق لها مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وكشف وكيل صحة البحر الأحمر، أنه تم توفير مشرفات وممرضات واللجان الطبية مدربة على كيفية التعامل السريع مع الطوارئ التي قد تحدث أثناء سير الامتحانات وكيفية التعامل معها حرصاً على خلق جو هادئ ومنتظم أثناء سير الامتحانات، لافتًا إلى انتهاء أعمال التعقيم للجان من خلال فريق طبي من إدارة المتوطنة قاموا برش وتطهير كافة لجان الامتحانات.

وأكد الدكتور العربي أن التأمين الطبي للطلاب والمدرسين سيتم على أعلى مستوى بالمدارس التي يتم فيها انعقاد امتحانات الثانوية العامة حرصاً على المصلحة العامة للطلاب بمختلف مدارس المحافظة.