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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توافد طلاب الثانوية على لجان مدرسة أم المؤمنين في أول أيام الامتحانات بالفيوم

توافد طلاب الثانوية
توافد طلاب الثانوية

بدأ منذ قليل، توافد طلاب الثانوية العامة، على لجان مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، بمحافظة الفيوم ، اليوم الاثنين، الموافق 12/6/2023؛حيث يؤدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023، بالمواد غير المضافة للمجموع فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

واستقبلت مدارس الفيوم اليوم  الاثنين  19492 طالبا، منهم 5522 للقسم الأدبي، و13508 بالقسم العلمي، و462 طالب وطالبة منازل، يؤدون امتحاناتهم أمام 43 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين،  وجهزت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم  17 استراحة لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة، منها 9 استراحات للرجال و8 استراحات للسيدات.

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان التربية الدينية من التاسعة صباحا حتى 10:30 صباحا، بينما يؤدي الطلاب امتحان التربية الوطنية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.

وتستمر امتحانات المواد غير الأساسية والتي لا تضاف للمجموع الكلي للثانوية العامة، اليوم الاثنين  وغدا  الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023 بامتحان الاقتصاد والإحصاء، وفقًا للجدول المعلن والرسمي من وزارة التربية والتعليم.

توافد طلاب الثانوية
توافد طلاب الثانوية
التربية الدينية التربية الوطنية الثانوية العامة 2023 التربية والتعليم القسم العلمي المواد غير المضافة للمجموع

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