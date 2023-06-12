بالصور التذكارية.. طلاب الثانوية العامة بالزهراء بنين يؤدون الامتحانات (صور)

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي للعام ٢٠٢٣ بمدرسة زهراء حلوان الثانوية بنين التابعة لإدارة المعصرة التعليمية أداء امتاحانات الثانوية العامة، حيث سيطرت عليهم حالة من البهجة كونهم ينتهون من ذلك العام الذين وصفوه "بالمرعب".

وسيطرت حالة من البهجة على طلاب مدرسة الزهراء بنين في صباح أول أيام امتحانات، وقاموا بالتقاط بعض الصور الجماعية لإحياء ذكرى الثانوية العامة التي ينهونها بعد شهر.

بدأت امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣ يوم الإثنين الموافق١٢ من شهر يونيو بكافة محافظات مصر، وذلك بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.